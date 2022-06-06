Всесвітня організація охорони здоров’я заявила в неділю, 5 червня, що їй стало відомо про 780 лабораторно підтверджених випадків віспи мавп з 27 неендемічних країн. При цьому глобальний рівень ризику був помірним.

На думку експертів ВООЗ, цифра 780, ймовірно, була занижена через обмежену епідеміологічну та лабораторну інформацію.

– Дуже ймовірно, що інші країни виявлять випадки, і буде подальше поширення вірусу, – додали в агентстві охорони здоров’я ООН.

Повідомлялося про декілька госпіталізацій, крім ізольованих пацієнтів.

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ВООЗ перерахувала неендемічні країни, які повідомили про більшість випадків: Велика Британія (207), Іспанія (156), Португалія (138), Канада (58) і Німеччина (57).

Крім Європи та Північної Америки, випадки також були зареєстровані в Аргентині, Австралії, Марокко та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Один випадок мавпячої віспи в неендемічній країні вважається спалахом.

У повідомленні ВООЗ про спалах захворювання йдеться, що, хоча нинішній ризик для здоров’я людини і населення в цілому залишається низьким, ризик для здоров’я населення може стати високим, якщо цей вірус скористається можливістю утвердитися в неендемічних країнах в якості широко поширеного патогена людини.

За даними ВООЗ, більшість випадків досі були зареєстровані через служби сексуального здоров’я або інші служби охорони здоров’я, і в основному стосувалися чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками.

Організація заявила, що в багатьох випадках не спостерігалася класична клінічна картина віспи мавп: деякі описували появу пустул до появи таких симптомів, як лихоманка.

ВООЗ заявила, що не було смертей, пов’язаних зі спалахами в неендемічних країнах, але повідомлення про летальні випадки продовжують надходити з ендемічних районів.

Нагадаємо, що минулого тижня ВООЗ зібрала понад 500 експертів і більше 2 тис. учасників, щоб обговорити прогалини в знаннях про віспу мавп і пріоритети досліджень.

Експерти підкреслили необхідність клінічних досліджень вакцин і методів лікування, щоб краще зрозуміти їх ефективність, і закликали до прискорення досліджень епідеміології та передачі хвороби.