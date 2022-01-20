Во Всемирной организации здравоохранения считают, что следует смягчить или вообще отказаться от ограничений, связанных с путешествиями.

Причина – неэффективность таких мер.

– ВОЗ советует государствам-членам отменить или облегчить международные запреты на путешествия, хотя пандемия коронавируса до сих пор считается существенным источником беспокойства, – говорится в материале.

Сейчас эксперты Чрезвычайного комитета ВОЗ предоставили такие выводы гендиректору организации Тедросу Гебрейесусу.

Кроме того, они считают, что вакцинация от коронавируса не может быть обязательным требованием для путешествий, ведь в мире многие люди просто не имеют к ней доступа.

Пандемия охватила мир в 2020 году. С тех пор ввели карантинные ограничения, в частности они касались путешествий как внутри стран, так и между ними.

Это подорвало транспортную сферу и туризм. Позже путешествия стали разрешать, однако с требованиями — при наличии теста на коронавирус или вакцинации. Эти меры действуют и сейчас, каждая страна меняет их, это зависит от эпидситуации в ней.

Источник: Xinhua