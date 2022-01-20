У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що треба пом’якшити або взагалі відмовитися від обмежень, пов’язаних з подорожами.

Причина – неефективність таких заходів.

– ВООЗ радить державам-членам скасувати або полегшити міжнародні заборони на подорожі, хоча пандемія коронавірусу досі вважається суттєвим джерелом занепокоєння, – йдеться у матеріалі.

Наразі експерти Надзвичайного комітету ВООЗ надали такі висновки гендиректору організації Тедросу Гебреєсусу.

Крім того, вони вважають, що вакцинація від коронавірусу не може бути обов’язковою вимогою для подорожей, адже у світі багато людей просто не мають до неї доступу.

Пандемія охопила світ у 2020 році. Відтоді запровадили карантинні обмеження, зокрема вони стосувалися подорожей як всередині країн, так і між ними.

Це підірвало транспортну сферу та туризм. Пізніше подорожі почали дозволяти, проте з вимогами – за наявності тесту на коронавірус чи вакцинації. Ці заходи чинні й наразі, кожна країна змінює їх, це залежить від епідситуації в ній.

Джерело: Xinhua