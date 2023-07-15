Во Львове впервые удалось восстановить воину руку с поврежденным лучевым нервом. Ранее такое ранение грозило полным обездвиживанием конечности.

29-летнему Василию специалисты Центра Незламні сделали операцию по методике клиники реконструктивной хирургии Оксфордского университета.

Воин получил сложное ранение правой руки — некоторые ее части вырвало в результате взрыва. Конечность не сгибалась и не разгибалась — был поврежден лучевой нерв.

Это могло бы стать приговором — обычно в таких случаях восстановить правую руку не удается. Но львовские хирурги впервые решили применить сложную реконструктивную методику, которую переняли в клинике реконструктивной хирургии Оксфордского университета в Лондоне.

Во время операции переместили части структур, отвечающих за сгибательную функцию, на разгибательную поверхность между костями и мышцами и соединили их с теми структурами, которые остались целыми после травмы.

Василий Дацкив со Львовщины. Пошел добровольцем на следующий день после полномасштабного вторжения. Сначала помогал освобождать Херсон, потом его бригаду переместили в Кременную.

В бою в полутора метрах от Василия взорвался минометный снаряд. Осколками ему посекло все тело…

Думал, придется учиться жить без руки. Раньше, без применения оксфордской методики, пациентам действительно не удавалось восстановить функционирование конечности. Но теперь у всех таких раненых появился шанс.

Сейчас Василий на реабилитации, однако уже совсем скоро он сможет вернуться к военному делу.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова