У Львові вперше вдалося відновити воїну руку з пошкодженим променевим нервом. Раніше таке поранення загрожувало повним знерухомленням кінцівки.

29-річному Василю спеціалісти Центру Незламні зробили операцію за методикою клініки реконструктивної хірургії Оксфордського університету.

Воїн отримав складне поранення правої руки – деякі її частини вирвало в результаті вибуху. Кінцівка не згиналася та не розгиналася – був пошкоджений променевий нерв.

Це могло б стати вироком – відновити правицю, зазвичай, не вдається. Але львівські хірурги вперше вирішили застосувати складну реконструктивну методику, яку перейняли в клініці реконструктивної хірургії Оксфордського університету в Лондоні.

Під час операції перемістили частини структур, які відповідають за згинальну функцію, на розгинальну поверхню між кістками та м’язами і сполучили їх з тими структурами, які залишилися цілими після травми.

Василь Дацків з Львівщини. Пішов добровольцем наступного дня після повномасштабного вторгнення. Спочатку допомагав звільняти Херсон, потім його бригаду перемістили в Кремінну.

У бою за півтори метри від Василя вибухнув мінометний снаряд. Уламками посікло все тіло…

Думав, доведеться вчитися жити без руки. Раніше, без застосування оксфордської методики, пацієнтам дійсно не вдавалося відновити функціоновуння руки.

Але відтепер у всіх поранених з травмами кінцівок з’явився шанс.

Наразі Василь на реабілітації, проте вже зовсім скоро він зможе повернутися до військової справи.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова