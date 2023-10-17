Кардиохирурги из Прикарпатья провели впервые в области протезирование нисходящего отдела аорты. Они же осуществили еще два сложных вмешательства. Все они прошли в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковского городского совета.

Операцию по протезированию нисходящего отдела аорты делали 43-летнему пациенту с врожденной коарктацией аорты.

Кардиохирург из ЦГКБ, Тарас Гудзенко говорит, человек с такими пороками редко доживает до этого возраста, потому что нарушено кровоснабжение внутренних органов нижней части тела.

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У пациента образовались дополнительные мелкие сосуды — коллотерали. Они при коарктации аорты увеличиваются до 1-1,5 см.

Также у мужчины была нарушена низкая фракция выброса, почти в два раза ниже нормы. После операция она выросла до 50% при норме 55%.

Вмешательство проходило в условиях искусственного кровообращения на открытом сердце. Верхняя часть тела питалась кровью от сердца, а нижняя — от искусственного кровообращения.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Скоро его ждет второй этап операции — Росса для лечения стеноза аортального клапана.

Вторым вмешательством была операция Росса с участием профессора Александра Романюка. Это уже девятое вмешательство такого вида проведенное в ЦКМЛ.

Во время операция прошла смена пораженного аортального клапана на клапан легочной артерии, аутографт, его в свою очередь заменили на биологический кондуит.

Тарас Гудзенко говорит, что это вмешательство предназначено, в основном, для молодых людей. После него пациенты возвращаются к привычному образу жизни, без каких-либо ограничений. На этот раз оперировали 50-летнего пациента, он стал самым старшим.

Операция Росса является альтернативой протезирования.

Третья операция — военному Нацгвардии с аневризмой восходящего отдела аорты и тяжелой недостаточностью аортального клапана.

Аорта пациента имела слишком большие размеры, они могла разорваться в любой момент.

Врачи провели операцию Росса а сочетании протезированием восходящего отдела аорты.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию.

Источник: КНП Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета

Фото: КНП Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета