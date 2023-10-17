Кардиохирурги из Прикарпатья провели впервые в области протезирование нисходящего отдела аорты. Они же осуществили еще два сложных вмешательства. Все они прошли в Центральной городской клинической больнице Ивано-Франковского городского совета.
Операцию по протезированию нисходящего отдела аорты делали 43-летнему пациенту с врожденной коарктацией аорты.
Кардиохирург из ЦГКБ, Тарас Гудзенко говорит, человек с такими пороками редко доживает до этого возраста, потому что нарушено кровоснабжение внутренних органов нижней части тела.
У пациента образовались дополнительные мелкие сосуды — коллотерали. Они при коарктации аорты увеличиваются до 1-1,5 см.
Также у мужчины была нарушена низкая фракция выброса, почти в два раза ниже нормы. После операция она выросла до 50% при норме 55%.
Вмешательство проходило в условиях искусственного кровообращения на открытом сердце. Верхняя часть тела питалась кровью от сердца, а нижняя — от искусственного кровообращения.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Скоро его ждет второй этап операции — Росса для лечения стеноза аортального клапана.
Вторым вмешательством была операция Росса с участием профессора Александра Романюка. Это уже девятое вмешательство такого вида проведенное в ЦКМЛ.
Во время операция прошла смена пораженного аортального клапана на клапан легочной артерии, аутографт, его в свою очередь заменили на биологический кондуит.
Тарас Гудзенко говорит, что это вмешательство предназначено, в основном, для молодых людей. После него пациенты возвращаются к привычному образу жизни, без каких-либо ограничений. На этот раз оперировали 50-летнего пациента, он стал самым старшим.
Операция Росса является альтернативой протезирования.
Третья операция — военному Нацгвардии с аневризмой восходящего отдела аорты и тяжелой недостаточностью аортального клапана.
Аорта пациента имела слишком большие размеры, они могла разорваться в любой момент.
Врачи провели операцию Росса а сочетании протезированием восходящего отдела аорты.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию.
Источник: КНП Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета
Фото: КНП Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковского городского совета