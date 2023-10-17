Кардіохірурги з Прикарпаття провели перше в області протезування низхідного відділу аорти. Вони ж здійснили ще два складних втручання. Всі вони пройшли в Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківської міської ради.

Операцію з протезування низхідного відділу аорти робили 43-річному пацієнту із вродженою коарктацією аорти.

Кардіохірург з ЦМКЛ Тарас Гудзенко каже, людина з такими вадами рідко доживає до цього віку, тому що порушене кровопостачання до внутрішніх органів нижньої частини тіла.

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У пацієнта утворилися додаткові дрібні судини – колотералі. Вони при коарктації аорти збільшуються до 1-1,5 см.

Також у чоловіка була порушена низька фракція викиду, майже вдвічі нижче норми. Після операції вона виросла до 50% при нормі 55%.

Втручання проходило в умовах штучного кровообігу на відкритому серці. Верхня чистина тіла живилась кров’ю від серця, а нижня – від штучного кровообігу.

Зараз пацієнт почувається добре. Скоро на нього чекає другий етап операції – Росса для лікування стенозу аортального клапану.

Другим втручанням була операція Росса з участю професора Олександра Романюка. Це вже дев’яте таке втручання, проведене в ЦКМЛ.

Під час операції здійснена зміна ураженого аортального клапану на клапан легеневої артерії, аутографт, його своєю чергою замінили на біологічний кондуїт.

Тарас Гудзенко говорить, що це втручання призначене здебільшого для молодих людей. Після нього пацієнти повертаються до звичного способу життя, без будь-яких обмежень. Цього разу оперували 50-річного пацієнта, він став найстаршим.

Операція Росса є альтернативою протезування.

Третя операція – військовому Нацгвардії з аневризмою висхідного відділу аорти та важкою недостатністю аортального клапану.

Аорта пацієнта мала надто великі розміри, вони могла розірватися в будь-який момент.

Лікарі провели операцію Росса а поєднанні з протезуванням висхідного відділу аорти.

Зараз чоловік почувається добре та проходить реабілітацію.

Джерело: КНП Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради

Фото: КНП Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради