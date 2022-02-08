В Украине впервые успешно осуществили аллогенную трансплантацию костного мозга с использованием метода тотального облучения (TBI). Это удалось сделать благодаря медикам Черкасского областного онкодиспансера в партнерстве с частной клиникой из Кропивницкого.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Врачи из Кропивницкого осуществляли тотальное облучение всего тела, а специалисты в Черкассах пересадили стволовые клетки костного мозга.

Донором стала родная сестра пациентки. Операцию сделали за государственный счет, что стало возможным благодаря пилотному проекту Минздрава по трансплантации.

Трансплантация в сочетании с тотальным облучением является общемировой практикой и позволяет осуществить полноценное лечение, снизить риски токсичности и уменьшить вероятность рецидивов.

После режима кондиционирования (высоких доз облучения) костный мозг человека подавляется. Вместе с ним должен уничтожиться и лейкемический клон. Затем осуществляется трансплантация стволовых клеток костного мозга от донора. Если результат будет успешным, то период приживления может длиться около 2-3 недель.

На этот год запланировано не менее 10 трансплантаций костного мозга с использованием ТВІ. Сейчас следующая пациентка уже проходит подготовку к трансплантации.

— Такие сложные операции в Черкассах стали возможными благодаря активной позиции и настойчивости команды Черкасского областного онкодиспансера и государственной поддержке путем оплаты Минздравом всех услуг по трансплантации, которые выполняются в заведении, — отметили в Минздраве.

Всего в центре выполнили 87 трансплантаций костного мозга, в том числе первую в Украине трансплантацию костного мозга взрослому от неродственного донора.