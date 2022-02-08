В Україні вперше успішно здійснили алогенну трансплантацію кісткового мозку з використанням методу тотального опромінення (TBI). Це вдалося зробити завдяки медикам Черкаського обласного онкодиспансеру в партнерстві з приватною клінікою із Кропивницького.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Лікарі з Кропивницького здійснювали тотальне опромінення всього тіла, а спеціалісти у Черкасах пересадили стовбурові клітини кісткового мозку.

Донором стала рідна сестра пацієнтки. Операцію зробили за державний кошт, що стало можливим завдяки пілотному проєкту МОЗ із трансплантації.

Трансплантація у поєднанні з тотальним опроміненням є світовою практикою і дає змогу здійснити повноцінне лікування, знизити ризики токсичності та зменшити вірогідність рецидивів.

Після режиму кондиціонування (високих доз опромінення) кістковий мозок людини пригнічується. Разом із ним має знищитися і лейкемічний клон. Потім здійснюється трансплантація стовбурових клітин кісткового мозку від донора. Якщо результат буде успішним, то період приживлення може тривати близько 2–3 тижнів.

На цей рік заплановано щонайменше 10 трансплантацій кісткового мозку з використанням ТВІ. Зараз наступна пацієнтка вже проходить підготовку до трансплантації.

– Такі складні операції в Черкасах стали можливими завдяки активній позиції та наполегливості команди Черкаського обласного онкодиспансеру та державній підтримці шляхом оплати МОЗ всіх послуг з трансплантації, які виконуються в закладі, – зазначили у МОЗ.

Загалом у центрі виконали 87 трансплантацій кісткового мозку, зокрема першу в Україні трансплантацію кісткового мозку дорослому від неродинного донора.