Впервые за последние 10 лет власти США зафиксировали случай бубонной чумы в штате Орегон — мужчина заразился вирусом через контакт со своим котом.

Что такое бубонная чума

Это опасное инфекционное заболевание, вызванное бактерией Yersinia pestis, которое может быть смертельным, если вовремя не получить медицинскую помощь.

Болезнь передается через укусы блох, живущих на диких грызунах. Самыми распространенными симптомами бубонной чумы являются язвы на коже, отеки лимфатических узлов и высокая температура тела.

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Семейный врач пострадавшего сообщил, что болезнь была обнаружена на ранней стадии. Все, кто был в тесном контакте с больным и его котом, получили профилактическое лечение. Новых случаев бубонной чумы во время расследования не выявлено.

Черная смерть

По статистике, в течение последнего тысячелетия болезнь вызвала в Англии две эпидемии. В ХХІ веке впервые вспышка бубонной чумы была зафиксирована в Китае и Монголии.

Источник: Metro