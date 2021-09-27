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Впервые за 20 лет: во Львове пересадили роговицу глаза

27 сентября, 12:23 Лариса Божко
Впервые за 20 лет: во Львове пересадили роговицу глаза
Источник: Depositphotos

Снова уникальная трансплантация во Львове. Недавно здесь впервые пересадили легкие взрослому пациенту и сердце — ребенку. Сейчас же в больнице скорой медицинской помощи сделали  операцию по трансплантации роговицы глаза.

Такая операция в городе состоялась впервые за 20 лет. Реципиент — Игорь Когут из Ивано-Франковска. Он болел катарактой, а три месяца назад — после неудачной операции на правом глазу — почти утратил зрение.

Зрение составляло лишь 2-3%. А он очень хотел его вернуть.

— Чтобы внуков своих видеть, чтобы по грибы ходить, чтобы я мог еще немножко в футбол играть, — рассказал Игорь Когут о своих желаниях.

Операция по замене роговицы длилась час и завершилась успешно.

Эта трансплантация, как и предыдущие (легких, сердца, почек и печени) стала возможна благодаря решению жены донора. После смерти ее 54-летнего мужа, который умер от инсульта, она подписала согласие на изъятие органов.

Поэтому неделю назад врачи спасли 5 жизней, а накануне — вернули зрение человеку. Но это не предел, считают медики. Если раньше один донор спасал двух-трех человек, сейчас — пятерых, а в среднем, можно делать семь пересадок.

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лікування
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