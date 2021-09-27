Знову унікальна трансплантація у Львові. Нещодавно тут вперше пересадили легені дорослому пацієнту та серце – дитині. Наразі ж у лікарні швидкої медичної допомоги зробили операцію з трансплантації рогівки ока.

Така операція у місті відбулася вперше за 20 років. Реціпієнт – Ігор Когут з Івано-Франківська. Він хворів на катаракту, а три місяці тому – після невдалої операції на правому оці – майже втратив зір.

Зір становив лише 2-3 %. А він дуже хотів його повернути.

– Щоб онуків своїх бачити, щоб по гриби ходити, щоб я міг ще трошки у футбола грати, – розказав Ігор Когут про свої бажання.

Операція із заміни рогівки тривала годину та завершилася успішно.

Ця трансплантація як і попередні (легенів, серця, нирок і печінки) стала можлива завдяки рішенню дружини донора. Після смерті її 54-річного чоловіка, який помер через інсульт, вона підписала згоду на вилучення органів.

Відтактиждень тому лікарі врятували 5 життів, а напередодні – повернули зір людині. Та це не межа, вважають медики. Якщо раніше один донор рятував двох-трьох людей, зараз – пятьох, а у середньому, можна робити сім пересадок.