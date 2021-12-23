Стремительное распространение варианта Омикрон вынудило правительство Италии ужесточить требования карантина. На фоне этого в стране снова введен обязательный масочный режим.

Сообщается, что с 1 февраля, в Италии срок действия Covid-сертификата сокращен с 9 до 6 месяцев. Станет обязательной и третья прививка от коронавирусной инфекции, которую следует сделать через четыре месяца после второй дозы.

В то же время ношение масок снова станет обязательным во всех общественных местах, таких как кинотеатры, театры, спортивные и культурные мероприятия, а также на улицах и в общественном транспорте.

Правительство также рассматривает возможность введения обязательного Covid-тестирования для всех, кто желает участвовать в мероприятиях по случаю Рождества и Нового года.

На сегодня, согласно статистике, в Италии у около трети всех заболевших коронавирусной инфекцией диагностирован штамм Омикрон, хотя две недели назад инфекция составляла 0,2-0,3% от всех новых случаев.

Источник: Ansa