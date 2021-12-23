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Странный, ночной, тревожный: выявлен еще один характерный симптом варианта Омикрон

23 декабря 2021, 15:05
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
паралич
Источник: Depositphotos

Врачи Великобритании, внимательно изучив истории болезни пациентов из Южной Африки, которые перенесли новый вариант коронавируса Омикрон, пришли к выводу, что помимо пяти уже известных характерных симптомов этой инфекции, существует еще один. И это – ночной паралич.

Вариант Омикрон, которые сейчас доминирует в Англии, имеет ключевые признаки и характеристики, которые отличают его от предыдущих вариантов, таких как штамм Дельта.

Еще одним тревожным побочным эффектом Омикрона может быть ночной паралич.

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Согласно определению Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), сонный паралич — это когда вы не можете двигаться или говорить, когда просыпаетесь или засыпаете. Это может быть страшно, но безвредно, и у большинства людей сонный паралич возникает только один или два раза в жизни.

Этот симптом может пугать, поскольку люди не могут двигаться, говорить или открывать глаза. Они также могут чувствовать, что кто-то находится в комнате. Человека охватывает страх или ощущение, будто кто-то ее толкает. Это может длиться до нескольких минут за раз.

Неясно, почему возникает сонный паралич или почему он может быть более вероятным у человека с Covid-19, но он точно связан со стрессом и тревогой, посттравматическим стрессовым расстройством, нарколепсией или бессонницей.

— Вероятно, случаи усиления сонного паралича связаны со стрессом, вызванным большими изменениями в нашей жизни, с неуверенностью и беспокойством, с которыми мы сталкиваемся и которые влияют на нашу систему сна, — отмечает эксперт по терапии сна доктор Кэт Ледерле.

Многие люди, переболевшие вирусом Омикрон, испытали еще один странный ночной симптом. Больные говорили, что ночная потливость была настоящей проблемой. Они просыпались в поту, как если бы видели очень плохой сон. Ночной пот настолько обилен, что заставляет человека среди ночи вставать и переодеваться в сухое белье.

К слову, ночная потливость является одним из пяти, уже ставших классическими, симптомов Омикрона, наряду с першением в горле, легкими мышечными болями, сильной усталостью и сухим кашлем.

Источник
Mirror
Теги
Великобритания , Коронавирус Covid-19 , Медики , Омикрон , Штамм Омикрон
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