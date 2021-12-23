Лікарі Великої Британії, уважно вивчивши історії хвороби пацієнтів з Південної Африки, які перенесли новий варіант коронавірусу Омікрон, дійшли висновку, що окрім п’яти вже відомих характерних симптомів цієї інфекції, існує ще один. І це – нічний параліч.

Варіант Омікрон, які зараз домінує в Англії, має ключові ознаки і характеристики, які відрізняють його від попередніх варіантів, таких як штам Дельта. Ще одним тривожним побічним ефектом Омікрона може бути нічний параліч.

Згідно з визначенням Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS), сонний параліч – це коли ви не можете рухатися або говорити, коли прокидаєтеся або засинаєте. Це може бути страшно, але нешкідливо, і у більшості людей сонний параліч виникає тільки один або два рази в житті.

Цей симптом може лякати, оскільки люди не можуть рухатися, говорити або відкривати очі. Вони також можуть відчувати, що хтось знаходиться в кімнаті. Людину охоплює страх або відчуття, ніби хтось її штовхає. Це може тривати до декількох хвилин за раз.

Неясно, чому виникає сонний параліч або чому він може бути більш імовірним у людини з Covid-19, але він точно пов’язаний зі стресом і тривогою, посттравматичним стресовим розладом, нарколепсією або безсонням.

– Ймовірно, випадки посилення сонного паралічу пов’язані зі стресом, викликаним великими змінами в нашому житті, з невпевненістю і занепокоєнням, з якими ми стикаємося і які впливають на нашу систему сну, – зазначає експерт з терапії сну доктор Кет Ледерле.

Багато людей, що перехворіли вірусом Омікрон, відчули ще один дивний нічний симптом. Хворі говорили, що нічна пітливість була справжньою проблемою. Вони прокидалися в поту, як якщо б бачили дуже поганий сон. Нічний піт настільки рясний, що змушує людину серед ночі вставати і переодягатися в суху білизну.

До слова, нічна пітливість є одним з п’яти, таких, що вже стали класичними, симптомів Омікрона, поряд з першінням в горлі, легкими м’язовими болями, сильною втомою і сухим кашлем.