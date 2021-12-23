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Вплив Омікрона: Італія посилює карантин і повертає маски на вулицях

23 Грудня 2021, 16:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Стрімке поширення варіанту Омікрон змусило уряд Італії посилити вимоги щодо карантину. На тлі цього в країні знову введений обов’язковий масковий режим.

Повідомляється, що з 1 лютого, в Італії термін дії Covid-сертифіката скорочений з 9 до 6 місяців. Стане обов’язковою і третя щеплення від коронавірусної інфекції, яку слід зробити через чотири місяці після другої дози.

У той же час носіння масок знову стане обов’язковим у всіх громадських місцях, таких як кінотеатри, театри, спортивні та культурні заходи, а також на вулицях і в громадському транспорті.

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Уряд також розглядає можливість введення обов’язкового Covidтестування для всіх, хто бажає брати участь у заходах з нагоди Різдва і Нового року.

На сьогодні, згідно зі статистикою, в Італії у близько третини всіх хворих на коронавірусну інфекцію діагностовано штам Омікрон, хоча два тижні тому ця інфекція становила лише 0,2-0,3% від усіх нових випадків.

Джерело: Ansa

Теги
Covid-сертифікат , Італія , Карантин , Коронавірус Covid-19 , Омікрон , Штам Омікрон
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