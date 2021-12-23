Станом на четвер, 23 грудня, добовий приріст нових випадків Covid-19 в Україні показав трохи більше 7 тис. осіб. Це майже більш ніж удвічі більше, ніж на початку тижня. Проте з червоної зони епідемічної небезпеки вийшли відразу шість областей України.

У червоному колірному сегменті на сьогодні знаходяться Волинська та Запорізька області.

Всі інші регіони – в жовтій зоні епідемічної небезпеки. Тобто в помаранчевому кольорі на сьогодні немає жодної області.

Червоний рівень епіднебезпеки є найвищим: він свідчить про те, що ситуація з Covid-19 в регіоні досягла критичних показників, що може призвести до введення надзвичайних карантинних заходів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Також в країні продовжено режим надзвичайної ситуації.