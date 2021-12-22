Починаючи приблизно з другої половини січня 2022 року гроші, отримані за щеплення від коронавірусної інфекції, можна буде витратити в тому числі і на ліки.

Про це під час прес-конференції, яка відбулася сьогодні, 22 грудня, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Міністр зазначив, що наразі йде доопрацювання цього проекту, щоб до програми єПідтримки могли приєднається і аптечні установи.

Крім того, активно розробляється і можливість придбання лікарських препаратів безпосередньо в аптеках, оскільки людям віком 60 років і старше буде складно скористатися послугою онлайн.

Мається на увазі, що банками будуть випущені спеціальні пластикові карти, на які надійде тисяча гривень за вакцинацію.

Коли саме аптеки включатися в програму єПідтримка, за словами Михайла Федорова, буде відомо трохи пізніше.

Нагадаємо, що сьогодні на тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусної інфекції можна придбати книги, квитки в кіно і театр, абонементи у фітнес-центри, а також квитки на внутрішнє авіа – і залізничне сполучення.