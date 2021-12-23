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В красной зоне остались всего две области Украины, все остальные – в желтой

23 декабря 2021, 09:17
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

По состоянию на четверг, 23 декабря, суточный прирост новых случаев Covid-19 в Украине показал чуть больше 7 тыс. человек. Это почти более чем в два раза больше, чем в начале недели. Тем не менее из красной зоны эпидемической опасности вышли сразу шесть областей Украины.

В красном цветовом сегменте на сегодня находятся Волынская и Запорожская области.

Все остальные регионы – в желтой зоне эпидемической опасности. То есть в оранжевом цвете на сегодня нет ни одной области.

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Красный уровень эпидопасности является наивысшим: он свидетельствует о том, что ситуация с Covid-19 в регионе достигла критических показателей, что может привести к введению чрезвычайных карантинных мер.

Напомним, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года. Также в стране продлен режим чрезвычайной ситуации.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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