По состоянию на четверг, 23 декабря, суточный прирост новых случаев Covid-19 в Украине показал чуть больше 7 тыс. человек. Это почти более чем в два раза больше, чем в начале недели. Тем не менее из красной зоны эпидемической опасности вышли сразу шесть областей Украины.

В красном цветовом сегменте на сегодня находятся Волынская и Запорожская области.

Все остальные регионы – в желтой зоне эпидемической опасности. То есть в оранжевом цвете на сегодня нет ни одной области.

Красный уровень эпидопасности является наивысшим: он свидетельствует о том, что ситуация с Covid-19 в регионе достигла критических показателей, что может привести к введению чрезвычайных карантинных мер.

Напомним, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года. Также в стране продлен режим чрезвычайной ситуации.