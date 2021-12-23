За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 7 312 человек. Из них 585 детей и 182 медработника.
Выздоровели за сутки – 16 691 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 275 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 621 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 211), Донецкой (531), Полтавской (495), Львовской (417), Хмельницкой (387) и Киевской (355) и областях.
- г. Киев — 1 211;
- Винницкая область — 201;
- Волынская область — 221;
- Днепропетровская область — 231;
- Донецкая область — 531;
- Житомирская область — 243;
- Закарпатская область — 279;
- Запорожская область — 303;
- Ивано-Франковская область – 298;
- Киевская область — 355;
- Кировоградская область — 73;
- Луганская область — 59;
- Львовская область — 417;
- Николаевская область — 198;
- Одесская область — 174;
- Полтавская область — 495;
- Ровенская область – 208;
- Сумская область – 228;
- Тернопольская область – 246;
- Харьковская область -259;
- Херсонская область — 77;
- Хмельницкая область — 387;
- Черкасская область — 223;
- Черновицкая область — 117;
- Черниговская область — 278.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело — 3 630 391 человек;
- выздоровело — 3 393 420 человек;
- летальных исходов — 94 184;
- проведено ПЦР-тестирований — 16 598 851.
Вакцинация в Украине:
От начала вакцинальной кампании привито 14 500 520 человек, из них получили первую дозу – 14 500 518 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 219 547 человек, получили дополнительную дозу – 596 человек. Всего проведено 27 720 661 прививка.