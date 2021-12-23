За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 7 312 человек. Из них 585 детей и 182 медработника.

Выздоровели за сутки – 16 691 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 275 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 621 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 211), Донецкой (531), Полтавской (495), Львовской (417), Хмельницкой (387) и Киевской (355) и областях.

г. Киев — 1 211;

Винницкая область — 201;

Волынская область — 221;

Днепропетровская область — 231;

Донецкая область — 531;

Житомирская область — 243;

Закарпатская область — 279;

Запорожская область — 303;

Ивано-Франковская область – 298;

Киевская область — 355;

Кировоградская область — 73;

Луганская область — 59;

Львовская область — 417;

Николаевская область — 198;

Одесская область — 174;

Полтавская область — 495;

Ровенская область – 208;

Сумская область – 228;

Тернопольская область – 246;

Харьковская область -259;

Херсонская область — 77;

Хмельницкая область — 387;

Черкасская область — 223;

Черновицкая область — 117;

Черниговская область — 278.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело — 3 630 391 человек;

выздоровело — 3 393 420 человек;

летальных исходов — 94 184;

проведено ПЦР-тестирований — 16 598 851.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 14 500 520 человек, из них получили первую дозу – 14 500 518 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 219 547 человек, получили дополнительную дозу – 596 человек. Всего проведено 27 720 661 прививка.