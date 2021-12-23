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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 7 312 новых случаев Covid-19

23 декабря 2021, 08:14
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 7 312 человек. Из них 585 детей и 182 медработника.

Выздоровели за сутки – 16 691 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 275 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 1 621 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 211), Донецкой (531), Полтавской (495), Львовской (417), Хмельницкой (387) и Киевской (355) и областях.

  • г. Киев — 1 211;
  • Винницкая область — 201;
  • Волынская область — 221;
  • Днепропетровская область — 231;
  • Донецкая область — 531;
  • Житомирская область — 243;
  • Закарпатская область — 279;
  • Запорожская область — 303;
  • Ивано-Франковская область – 298;
  • Киевская область — 355;
  • Кировоградская область — 73;
  • Луганская область — 59;
  • Львовская область — 417;
  • Николаевская область — 198;
  • Одесская область — 174;
  • Полтавская область — 495;
  • Ровенская область – 208;
  • Сумская область – 228;
  • Тернопольская область – 246;
  • Харьковская область  -259;
  • Херсонская область — 77;
  • Хмельницкая область — 387;
  • Черкасская область — 223;
  • Черновицкая область — 117;
  • Черниговская область — 278.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело — 3 630 391 человек;
  • выздоровело — 3 393 420 человек;
  • летальных исходов — 94 184;
  • проведено ПЦР-тестирований — 16 598 851.

Вакцинация в Украине:

От начала вакцинальной кампании привито 14 500 520 человек, из них получили первую дозу – 14 500 518 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 219 547 человек, получили дополнительную дозу – 596 человек. Всего проведено 27 720 661 прививка.

 

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ , статистика , тестування , Прививка
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