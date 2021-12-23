За минулу добу Covid-19 підтверджений у 7 312 осіб. З них 585 дітей і 182 медпрацівника.
Одужали за добу – 16 521 особа. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 275 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 691 особу.
Коронавірус в регіонах:
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 211), Донецькій (531), Полтавській (495), Львівській (417), Хмельницькій (387) та Київській (355) та областях.
- м. Київ – 1 211;
- Вінницька область – 201;
- Волинська область – 221;
- Дніпропетровська область – 231;
- Донецька область – 531;
- Житомирська область – 243;
- Закарпатська область – 279;
- Запорізька область – 303;
- Івано-Франківська область – 298;
- Київська область – 355;
- Кіровоградська область – 73;
- Луганська область – 59;
- Львівська область – 417;
- Миколаївська область – 198;
- Одеська область – 174;
- Полтавська область – 495;
- Рівненська область – 208;
- Сумська область – 228;
- Тернопільська область – 246;
- Харківська область – 259;
- Херсонська область – 77;
- Хмельницька область – 387;
- Черкаська область – 223;
- Чернівецька область – 117;
- Чернігівська область – 278.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 630 391 особа;
- одужало – 3 393 420 осіб;
- летальних випадків – 94 184;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 598 851.
Вакцинація в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 500 520 людей, з них отримали першу дозу – 14 500 518 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 219 547 людей, отримали додаткову дозу – 596 людей. Загалом проведено 27 720 661 щеплення.