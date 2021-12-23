За минулу добу Covid-19 підтверджений у 7 312 осіб. З них 585 дітей і 182 медпрацівника.

Одужали за добу – 16 521 особа. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 275 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 691 особу.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 211), Донецькій (531), Полтавській (495), Львівській (417), Хмельницькій (387) та Київській (355) та областях.

м. Київ – 1 211;

Вінницька область – 201;

Волинська область – 221;

Дніпропетровська область – 231;

Донецька область – 531;

Житомирська область – 243;

Закарпатська область – 279;

Запорізька область – 303;

Івано-Франківська область – 298;

Київська область – 355;

Кіровоградська область – 73;

Луганська область – 59;

Львівська область – 417;

Миколаївська область – 198;

Одеська область – 174;

Полтавська область – 495;

Рівненська область – 208;

Сумська область – 228;

Тернопільська область – 246;

Харківська область – 259;

Херсонська область – 77;

Хмельницька область – 387;

Черкаська область – 223;

Чернівецька область – 117;

Чернігівська область – 278.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 630 391 особа;

одужало – 3 393 420 осіб;

летальних випадків – 94 184;

проведено ПЛР-тестувань – 16 598 851.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 500 520 людей, з них отримали першу дозу – 14 500 518 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 219 547 людей, отримали додаткову дозу – 596 людей. Загалом проведено 27 720 661 щеплення.