Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

За минулу добу в Україні зафіксовано 7 312 нових випадків Covid-19

23 Грудня 2021, 08:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 7 312 осіб. З них 585 дітей і 182 медпрацівника.

Одужали за добу – 16 521 особа. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 275 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 1 691 особу.

Коронавірус в регіонах:

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1 211), Донецькій (531), Полтавській (495), Львівській (417), Хмельницькій (387) та  Київській (355) та областях.

  • м. Київ – 1 211;
  • Вінницька область – 201;
  • Волинська область – 221;
  • Дніпропетровська область – 231;
  • Донецька область – 531;
  • Житомирська область – 243;
  • Закарпатська область – 279;
  • Запорізька область – 303;
  • Івано-Франківська область – 298;
  • Київська область – 355;
  • Кіровоградська область – 73;
  • Луганська область – 59;
  • Львівська область – 417;
  • Миколаївська область – 198;
  • Одеська область – 174;
  • Полтавська область – 495;
  • Рівненська область – 208;
  • Сумська область – 228;
  • Тернопільська область – 246;
  • Харківська область – 259;
  • Херсонська область – 77;
  • Хмельницька область – 387;
  • Черкаська область – 223;
  • Чернівецька область – 117;
  • Чернігівська область – 278.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 630 391 особа;
  • одужало – 3 393 420 осіб;
  • летальних випадків – 94 184;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 598 851.

Вакцинація в Україні:

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 500 520 людей, з них отримали першу дозу – 14 500 518 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 219 547 людей, отримали додаткову дозу – 596 людей. Загалом проведено 27 720 661  щеплення.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ , статистика , тестування , Щеплення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка