Всемирно известный турецкий пластический хирург Хакан Агир выполнил во Львове одну из самых тяжелых отоларингологических операций 16-летнему парню, который из-за врожденной деформации носа не мог нормально дышать. Вмешательство врач выполнил в рамках своего четвертого благотворительного визита в Первое медобъединение Львова.

— У 16-летнего львовянина Юлиана нос снаружи, а также его перегородка деформированы от рождения. Парень уже появился на свет с пороком лица — расщелиной твердого и мягкого неба, — сообщают сотрудники объединения.

По словам медиков, из-за этой патологии его нос сформировался несколько изогнутым в сторону. Всю жизнь Юлиану было сложно дышать — особенно при выполнении физических упражнений.

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— Исправить такой недостаток — сложно и дорого. Но врач Хакан Агир взялся бесплатно помочь Юлиану. Эта реконструктивная операция носа считается одной из самых сложных в отоларингологии, — говорится в сообщении.

Во время вмешательства турецкий хирург провел коррекцию носовой перегородки и хрящевой ткани и немного выровнял нос. Уже на утро после операции Юлиан смог впервые в жизни свободно вдыхать воздух через нос.

По словам медиков, через несколько лет юноше нужно будет сделать еще одну операцию — открытую ринопластику костной части носа и пластику клиновидного дефекта губы. Это позволит полностью выровнять нос и придать ему эстетический вид.

Такое вмешательство можно проводить только после достижения Юлианом совершеннолетия.

Сообщается, что, кроме Юлиана, врач провел реконструктивные вмешательства еще четырем украинским детям с расщелинами губ и неба, сложными рубцами и опущением век.

Остальные прооперированные — взрослые, в том числе со сверхсложными онкологическими и микрохирургическими вмешательствами.

Турецкий врач продолжает неутомимо помогать раненым военным и гражданским со всей Украины. Кроме Львова, он неоднократно бывал также в Днепре и Харькове.

Источник: Первое медобъединение Львова