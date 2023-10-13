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Занимала треть позвоночника: во Львове удалили опухоль 5-месячному ребенку

13 октября 2023, 12:00
Марина Мелехова редактор
Занимала треть позвоночника: во Львове удалили опухоль 5-месячному ребенку

Сложную операцию выполнили нейрохирурги львовской Детской Больницы Святого Николая. Они удалили 5-месячной девочке опухоль, которая давила на спинной мозг и нарушала подвижность ножки.

Порок развития обнаружили на 33-й неделе беременности матери ребенка — спинальная липома возникла из жировой ткани, давила на спинной мозг и могла привести к нарушению функций нижних конечностей и тазовых органов.

Врачи решили, что операцию следует провести, когда девочке исполнится шесть месяцев, но из-за стремительного роста опухоли ей пришлось провести хирургическое вмешательство на месяц раньше, чем планировалось.

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Образование стремительно росло. МРТ показало, что жировик увеличился в четыре раза и занимал уже треть позвоночника — в области от живота до ягодиц.

Ведь опухоль настолько глубоко вросла в спинной мозг, что оказалось крайне трудно найти точку перехода жировой ткани в мозг и избежать его повреждения.

Сложная операция длилась шесть часов. Чтобы облегчить доступ к спинному мозгу и расщепить жир, пришлось пользовались ультразвуковым деструктором. Операция прошла успешно, сейчас рана хорошо заживает, а функциональность ножки ребенка полностью восстановилась. Поэтому врачи подарили маленькой Виктории шанс на здоровую жизнь.

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Источник и фото: Первое медицинское объединение Львова

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