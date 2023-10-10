Специалисты больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова сделали операцию новорожденной девочке, которая появилась на свет с опухолью весом один килограмм.

Об этом сотрудники ПМО сообщили на своей странице в Facebook.

— Юстина появилась на свет с гигантской опухолью, но и родители, и врачи были к этому готовы, — говорится в сообщении.

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По словам медиков, еще на 16-й неделе беременности специалисты диагностировали у ребенка крестцово-копчиковую тератому — врожденную опухоль.

Родители Юстины сами из Стрыя и рожать решили в больнице Святого Николая. Поскольку здесь есть все необходимые специалисты для спасения ребенка. На третий день после рождения девочку забрали в операционную.

Как рассказывают медики, чтобы минимизировать кровопотерю, хирурги сначала определили, какие сосуды питают опухоль кровью, и только потом принялись ее удалять.

Врачи успешно высекли образование, весившее около килограмма и составлявшее 25% массы тела младенца. Опухоль удалили вместе с копчиком и частью крестцовой кости, что является мировым стандартом для таких оперативных вмешательств.

Чтобы закрыть образовавшийся дефект мягких тканей, специалисты вырезали из соседних участков лоскуты кожи и вживили их в том месте, где была опухоль.

— Подобные пластики младенцам выполняют не часто, потому что с опухолями таких больших размеров дети рождаются довольно редко. Операция длилась около пяти часов и прошла успешно, — сообщают сотрудники больницы.

По их словам, важно, что после столь обширного хирургического вмешательства у малышки полностью сохранилась функция тазовых органов. Прошел без осложнений и послеоперационный период.

Медики отмечают, что Юстина вместе с родителями уже вернулась домой, и теперь к специалистам во Львов ее будут привозить только на плановые осмотры.

Источник: Первое медобъединение Львова