Подросток из Мукачево получил тяжелые ушибы внутренних органов, когда играл с друзьями на карусели. Ему стало сложно дышать и даже двигаться.

Друзья помогли Андрею добраться до дома, а потом вызвали скорую. Первые дни в мукачевской больнице у парня была высокая температура, рвота и никакие обезболивающие не помогали.

Тяжелые осложнения

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Травмы были тяжелые и множественные. Ушиб внутренних органов, увеличенная от удара в несколько раз печень и разрыв поджелудочной железы, из-за чего образовалось двенадцать кист, которые срослись в одну сплошную.

В течение нескольких недель местные врачи оказывали Андрею необходимую помощь и несмотря на их усилия, состояние парня все ухудшалось, а образование быстро прогрессировало. Поэтому было решено отправить подростка во Львов.

Без всяких разрезов

Специалисты больниц Первого медобъединения Львова провели сложную операцию через ротовую полость.

Для установки стентов и дренирования кист медики использовали специальный аппарат с УЗИ датчиком. Вмешательство прошло успешной и не требовало внешних разрезов.

Андрей уже хорошо себя чувствует и постепенно восстанавливается.

Фото: Первое медобъединение Львова