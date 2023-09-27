Во Львовской областной клинической больнице кардиохирурги успешно заменили митральный клапан сердца 46-летней Марии из Моршина, не разрезая грудную клетку.

Операцию провели через небольшое отверстие между ребрами, но для этого сердце и легкие остановили на 70 минут.

Женщина работала в санатории Моршина, когда внезапно почувствовала одышку и аритмию, хотя раньше не имела никаких симптомов сердечных заболеваний.

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После консультации в областной больнице и УЗИ оказалось, что она имеет хроническую ревматическую болезнь сердца, которая привела к повреждению митрального клапана.

Кардиохирурги Львова успешно прооперировали пациентку, заменив изношенный клапан на механический. По данным американского производителя, такое устройство может работать 400 лет. Но при одном условии — надо принимать препараты для разжижения крови, чтобы предотвратить образование тромбов, которые влияют на работу механического клапана.

Сейчас Мария чувствует себя хорошо и способна дышать полной грудью. Через несколько дней ее выпишут из больницы домой.