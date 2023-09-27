У Львівській обласній клінічній лікарні кардіохірурги успішно замінили мітральний клапан серця 46-річній Марії з Моршина, не розрізаючи грудну клітку.

Операцію провели через невеличкий отвір між ребрами, але для цього серце і легені зупинили на 70 хвилин.

Жінка працювала у санаторії Моршину, коли раптово відчула задишку і аритмію, хоча раніше не мала жодних симптомів серцевих захворювань.

Зараз дивляться

Після консультації в обласній лікарні і УЗД виявилося, що вона має хронічну ревматичну хворобу серця, яка призвела до пошкодження мітрального клапана.

Львівські кардіохірурги успішно прооперували пацієнтку, замінивши зношений клапан на механічний.

За даними американського виробника, такий пристрій може працювати 400 років. Але за однієї умови – треба вживати препарати для розрідження крові, щоб запобігти утворенню тромбів, які впливають на роботу механічного клапана.

Наразі Марія почувається добре і здатна дихати на повні груди. За декілька днів її випишуть з лікарні додому.