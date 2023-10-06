Підліток з Мукачева отримав важкі забої внутрішніх органів, коли бавився з друзями на каруселі. Йому стало складно дихати і навіть рухатися.

Друзі допомогли Андрію дістатися дому, а потім викликали швидку. Перші дні у мукачівської лікарні у хлопця була висока температура, блювота і жодні знеболювальні не допомагали.

Важкі ускладнення

Зараз дивляться

Травми були важкі і множинні. Забій внутрішніх органів, збільшена від удару в кілька разів печінка та розрив підшлункової залози, через що утворилося дванадцять кіст, які зрослися в одну суцільну.

Протягом кількох тижнів місцеві лікарі надавали Андрієві необхідну допомогу та попри їхні зусилля, стан хлопця дедалі погіршувався, а утворення швидко прогресувало. Тож було вирішено відправити підлітка до Львова.

Без жодних розрізів

Фахівці лікарень Першого медоб’єднання Львова провели складну операцію через ротову порожнину.

Для встановлення стентів та дренування кіст медики використали спеціальний апарат з УЗД датчиком. Втручання пройшло успішною і не потребувало зовнішніх розрізів.

Андрій вже добре почувається та поступово відновлюється .

Фото: Перше медоб’єднання Львова