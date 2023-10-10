Фахівці лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова зробили операцію новонародженій дівчинці, яка з’явилася на світ із пухлиною вагою один кілограм.

Про це співробітники ПМО повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Юстина з’явилася на світ із гігантською пухлиною, але і батьки, і лікарі були до цього готові, – ідеться в повідомленні.

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За словами медиків, ще на 16-му тижні вагітності фахівці діагностували в дитини крижово-куприкову тератому – вроджену пухлину.

Батьки Юстини самі зі Стрия і народжувати вирішили в лікарні Святого Миколая. Оскільки тут є всі необхідні фахівці для порятунку дитини. На третій день після народження дівчинку забрали в операційну.

Як розповідають медики, щоб мінімізувати крововтрату, хірурги спершу визначили, які судини живлять пухлину кров’ю, і лише потім взялися її видаляти.

Лікарі успішно висікли утворення, що важило близько кілограма і становило 25% маси тіла немовляти. Пухлину видалили разом із куприком і частиною крижової кістки, що є світовим стандартом для таких оперативних втручань.

Щоб закрити дефект м’яких тканин, що утворився, фахівці вирізали з сусідніх ділянок клапті шкіри і вживили їх у тому місці, де була пухлина.

– Подібні пластики немовлятам виконують не часто, тому що з пухлинами таких великих розмірів діти народжуються досить рідко. Операція тривала близько п’яти годин і пройшла успішно, – повідомляють співробітники лікарні.

За їхніми словами, важливо, що після такого великого хірургічного втручання у дитини повністю збереглася функція тазових органів. Пройшов без ускладнень і післяопераційний період.

Медики зазначають, що Юстина разом із батьками вже повернулася додому і тепер до фахівців у Львів її привозитимуть тільки на планові огляди.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова