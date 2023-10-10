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З’явилася на світ із кілограмовою пухлиною: у Львові зробили операцію триденній дівчинці

10 Жовтня 2023, 15:39
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
пухлина операція

Фахівці лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова зробили операцію новонародженій дівчинці, яка з’явилася на світ із пухлиною вагою один кілограм.

Про це співробітники ПМО повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Юстина з’явилася на світ із гігантською пухлиною, але і батьки, і лікарі були до цього готові, – ідеться в повідомленні.

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За словами медиків, ще на 16-му тижні вагітності фахівці діагностували в дитини крижово-куприкову тератому – вроджену пухлину.

Батьки Юстини самі зі Стрия і народжувати вирішили в лікарні Святого Миколая. Оскільки тут є всі необхідні фахівці для порятунку дитини. На третій день після народження дівчинку забрали в операційну.

Як розповідають медики, щоб мінімізувати крововтрату, хірурги спершу визначили, які судини живлять пухлину кров’ю, і лише потім взялися її видаляти.

Лікарі успішно висікли утворення, що важило близько кілограма і становило 25% маси тіла немовляти. Пухлину видалили разом із куприком і частиною крижової кістки, що є світовим стандартом для таких оперативних втручань.

Щоб закрити дефект м’яких тканин, що утворився, фахівці вирізали з сусідніх ділянок клапті шкіри і вживили їх у тому місці, де була пухлина.

– Подібні пластики немовлятам виконують не часто, тому що з пухлинами таких великих розмірів діти народжуються досить рідко. Операція тривала близько п’яти годин і пройшла успішно, – повідомляють співробітники лікарні.

За їхніми словами, важливо, що після такого великого хірургічного втручання у дитини повністю збереглася функція тазових органів. Пройшов без ускладнень і післяопераційний період.

Медики зазначають, що Юстина разом із батьками вже повернулася додому і тепер до фахівців у Львів її привозитимуть тільки на планові огляди.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

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