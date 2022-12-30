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Спасенные жизни: во Львове выполнили пять трансплантаций печени в течение чуть больше месяца

30 декабря 2022, 14:31
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Спасенные жизни: во Львове выполнили пять трансплантаций печени в течение чуть больше месяца

Специалисты больницы Святого Пантелеймона Первого медицинского объединения Львова в течение чуть больше месяца самостоятельно, без помощи коллег из Киева, успешно выполнили пять трансплантаций печени от посмертных доноров.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

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— Самостоятельные трансплантации печени — одно из важных наших достижений 2022 года! — с гордостью отметили медики.

По их словам, шанс на жизнь получили две женщины и трое мужчин. Возраст пациентов — 44-54 года. Четверо из них — жители Львовщины, один — Закарпатья. Все они имели цирроз печени. Без трансплантации их время измерялось неделями, максимум — месяцами.

Отмечается, что донорами стали украинцы, которые умерли от несовместимых с жизнью травм или инсультов. После того, как врачи диагностировали смерть мозга, их родные согласились на изъятие органа.

Сообщается, что к хирургам Центра трансплантологии присоединились коллеги из отделений хирургии, урологии, интервенционной радиологии, онкологии и онкохирургии.

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— Среди тех, кто получил донорскую печень — 48-летний львовянин Юрий Бойко. Пять лет он болел циррозом. Имел проблемы с давлением и постоянное чувство усталости. Юрий угасал на глазах и последний год жил в ожидании операции, — пишут медики.

И отмечают, что на девятый день после пересадки мужчина поехал домой и сейчас начинает ремонт в квартире: чинит не только дом, но строит новую жизнь.

Источник: Первое медобъединение Львова

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Львов Медики Операция трансплантація органів
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