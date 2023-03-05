В минувшую пятницу, 3 марта, во время эвакуации раненых украинских воинов под Бахмутом Донецкой области погибла боевой медик 93 бригады Холодный Яр Яна Рыхлицкая.

Как сообщили в Facebook друзья девушки, ее похоронят в Виннице. Побратимы и друзья Яны называли ее “светлым ангелом бойцов”. Она спасла не одну жизнь наших защитников.

— Ты так много вложила в победу. В итоге отдала самое дорогое. Жаль только, что победу не увидела. Но ты знаешь, что она будет. Мы не остановимся, именно из-за таких, как ты, – пишут друзья парамедика.

До войны Яна работала в сфере IT, а после вторжения РФ стала волонтером. В мае 2022 года пошла служить в Вооруженные силы Украины.

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По словам побратимов, парамедик часто помогла защитникам Украины, несмотря на угрозы для собственной жизни.

— Она помогала военным, рискуя своей жизнью. Ради таких людей, какой была Яна, и стоят наши воины, – написал один из побратимов девушки и опубликовал снаряд мести за убийство парамедика.

Фото: Facebook