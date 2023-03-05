Минулої п’ятниці, 3 березня, під час евакуації поранених українських воїнів під Бахмутом Донецької області загинула бойова медикиня 93 бригади Холодний Яр Яна Рихлицька.

Як повідомили у Facebook друзі дівчини, її поховають у Вінниці. Побратими і друзі Яни називали її “світлим ангелом бійців”. Вона врятувала не одне життя наших захисників.

– Ти так багато вклала в перемогу. В результаті віддала найдорожче. Шкода тільки, що перемогу не побачила. Але ти знаєш, що вона буде. Ми не зупинимося, саме через таких, як ти, – пишуть друзі парамедикині.

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До війни Яна працювала у сфері IT, а після вторгнення РФ стала волонтером. У травні 2022 року пішла служити до Збройних сил України.

За словами побратимів, парамедикиня часто допомогла захисникам України, незважаючи на загрози для власного життя.

– Вона допомагала військовим, ризикуючи своїм життям. Заради таких людей, якою була Яна, і стоять наші воїни, – написав один з побратимів дівчини і опублікував снаряд помсти за вбивство парамедикині.

Фото: Facebook