48-летняя Лилиан Ип пять дней выживала в густом лесу Австралии, в котором потерялась. Из припасов у нее были только бутылка вина и сладости.

Как стало известно, Лилиан отправилась в воскресное однодневное путешествие по густым лесам в штате Виктория. Но в итоге заблудилась, повернув не туда. К тому же ее машина застряла в грязи.

После пяти ночей, проведенных в безвыходном положении, ее обнаружили службы экстренной помощи.

— Я думала, что умру там. В пятницу все мое тело отключилось и я уже собиралась сдаться, — призналась Лилиан.

По ее словам, когда она потеряла надежду на то, что ее найдут живой, написала письмо своей семье, в котором сказала, что любит их.

Путешественница была найдена примерно в 60 км от ближайшего города. Из-за проблем со здоровьем она не могла далеко ходить, поэтому оставалась в своей машине.

— Единственной жидкостью, которая была у Лилиан, которая не пьет, была бутылка вина, которую она купила в подарок своей матери, — сказал сержант полицейского участка Мартин Торпи.

По его словам, остаться в машине и не уходить в кустарник было здравым решением, которое в итоге помогло найти Лилиан.

Женщина была доставлена ​​в больницу для лечения от обезвоживания, но с тех пор уже вернулась домой в Мельбурн.