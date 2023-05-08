48-річна Ліліан Іп п’ять днів виживала в густому лісі Австралії, в якому загубилася. З припасів у неї були тільки пляшка вина і солодощі.

Як стало відомо, Ліліан вирушила в недільну одноденну подорож густими лісами в штаті Вікторія. Але заблукала, повернувши не туди. До того ж її машина застрягла в багнюці.

Після п’яти ночей, проведених у безвихідному становищі, її виявили служби екстреної допомоги.

– Я думала, що помру там. У п’ятницю все моє тіло відключилося і я вже збиралася здатися, – зізналася Ліліан.

За її словами, коли вона втратила надію на те, що її знайдуть живою, написала листа своїй родині, в якому сказала, що любить їх.

Мандрівницю було знайдено приблизно за 60 км від найближчого міста. Через проблеми зі здоров’ям вона не могла далеко ходити, тому залишалася у своїй машині.

– Єдиною рідиною, яка була у Ліліан, яка не п’є, була пляшка вина, яку вона купила в подарунок своїй матері, – сказав сержант поліцейської дільниці Мартін Торпі.

За його словами, залишитися в машині і не йти в чагарник було здоровим рішенням, яке в підсумку допомогло знайти Ліліан.

Жінку доставили в лікарню для лікування від зневоднення, але відтоді вона вже повернулася додому в Мельбурн.