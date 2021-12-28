Ровно год назад одесситу Виталию Бабаку в Первом территориальном медицинском объединении Львова была сделана трансплантация сердца. Эту дату мужчина решил отметить с особенным для него человеком – священником Любомиром Миколишиным.

Ведь именно Любомир после смерти мамы дал согласие на донорство ее органов. Это очень нелегкое решение в результате спасло жизнь сразу четырем людям, среди которых и Виталий Бабак.

Наталья Миколишин скончалась 27 декабря 2020 года от разрыва аневризмы в головном мозге. К сожалению, несмотря на многочисленные усилия, спасти пациентку тогда не удалось. Когда стало понятно, что это конец, ее сын Любомир смог найти в себе силы на очень милосердное решение: разрешить врачам продлить жизнь органов мамы в других людях.

Елена Штрой из Житомира получила печень, Вера Костинюк и Владимир Лаба из Тернопольщины – почки, а Виталий Бабак вернулся домой к жене и двух деток с новым сердцем.

В марте 2021 года эти люди впервые встретились с Любомиром, чтобы поблагодарить за его поступок, и с тех пор поддерживают связь.

Накануне Виталий, которому до трансплантации из-за больного сердца было даже трудно ходить, с женой прошел по Львову 15 км. Он даже поднялся на Ратушу. Теперь такие нагрузки для него не проблема.

А еще семья вместе со своим спасителем посетили Первое территориальное медицинское объединение Львова, где год назад началась новая история их жизни.

Здесь всегда очень радуются таким хорошим новостям. И от всего сердца желают, чтобы в новом году каждый, кто нуждается в помощи, смог ее получить.

Источник: 1 ТМО Львова