Рівно рік тому одеситу Віталію Бабаку в Першому територіальному медичному об’єднанні Львова була зроблена трансплантація серця. Цю дату чоловік вирішив відзначити з особливою для нього людиною – Любомиром Миколішиним.

Адже саме Любомир після смерті мами дав згоду на донорство її органів. Це дуже нелегке рішення в результаті врятувало життя відразу чотирьом людям, серед яких і Віталій Бабак.

Наталія Миколішин померла 27 грудня 2020 року від розриву аневризми в головному мозку. На жаль, незважаючи на численні зусилля, врятувати пацієнтку тоді не вдалося. Коли стало зрозуміло, що це кінець, її син Любомир зміг знайти в собі сили на дуже милосердне рішення: дозволити лікарям продовжити життя органів мами в інших людях.

Олена Штрой з Житомира отримала печінку, Віра Костинюк та Володимир Лаба з Тернопільщини – нирки, а Віталій Бабак повернувся додому до дружини та двох діток з новим серцем.

У березні 2021 року ці люди вперше зустрілися з Любомиром, щоб подякувати за його вчинок, і відтоді підтримують зв’язок.

Напередодні Віталій, якому до трансплантації через хворе серце було навіть важко ходити, з дружиною пройшов Львовом 15 км. Він навіть піднявся на Ратушу. Тепер такі навантаження для нього не проблема.

А ще родина разом зі своїм рятівником відвідали Перше територіальне медичне об’єднання Львова, де рік тому розпочалася нова історія їхнього життя.

Тут завжди дуже радіють таким гарним новинам. І від щирого серця бажають, щоб у новому році кожен, хто потребує допомоги, зміг її отримати.

Джерело: 1 ТМО Львова