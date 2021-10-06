Как показало исследование ученых Института биомедицинских исследований Саламанки в Испании, пациенты с Covid-19, проходящие лечение в отделениях интенсивной терапии, у которых был низкий ответ антител против вируса SARS-CoV-2, столкнулись с более высоким риском смерти.

В ходе научной работы, результаты которой были опубликованы в Journal of Internal Medicine, выяснилось, что пациенты с сильным ответом антител против вируса имели низкий уровень вирусной РНК в крови. И наоборот, у тех, у кого был плохой ответ антител, были высокие уровни вирусной РНК и диссеминированные (широко распространенные в каком-либо органе или во всем теле человека) вирусные белки в крови.

Результаты могут помочь установить оптимальные уровни антител, необходимые человеку для преодоления Covid-19 в критическом состоянии.

Исследование также предоставило доказательства важности антител против спайкового белка SARS-CoV-2 для блокирования репликации (размножения) вируса. Это антитела, которые индуцируются только благодаря вакцинации.

Результаты подтверждают, что лечение антителами при Covid-19 должно быть персонализированным. Эта терапия должна быть зарезервирована прежде всего для пациентов с отсутствующими или низкими уровнями эндогенных антител, уверены ученые.