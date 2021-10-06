Як показало дослідження вчених Інституту біомедичних досліджень Саламанки в Іспанії, пацієнти з Covid-19, які проходять лікування у відділеннях інтенсивної терапії, у яких була низька відповідь антитіл проти вірусу SARS-CoV-2, мають вищий ризик смерті.

Під час наукової роботи, результати якої були опубліковані в Journal of Internal Medicine, з’ясувалося, що пацієнти з сильною відповіддю антитіл проти вірусу мали низький рівень вірусної РНК в крові. І навпаки, ті, хто мав погану реакцію антитіл, мали високий рівень вірусної РНК та дисеміновані (широко поширені в будь-якому органі або в усьому тілі людини) вірусні білки в крові.

Результати можуть допомогти встановити оптимальні рівні антитіл, необхідні людині для подолання Covid-19 в критичному стані.

Дослідження також надало докази важливості антитіл проти спайкового білка SARS-CoV-2 для блокування реплікації (розмноження) вірусу. Це антитіла, які індукуються тільки завдяки вакцинації.

Результати підтверджують, що лікування антитілами при Covid-19 має бути персоналізованим. Ця терапія повинна бути зарезервована насамперед для пацієнтів з відсутніми або низькими рівнями ендогенних антитіл, впевнені вчені.