Все как из будущего: фронтмен группы Беz обмежень посетил фармацевтическое производство Дарницы

Солист и фронтмен украинской группы Беz обмежень Сергей Танчинец побывал на экскурсии по производственным мощностям фармацевтической компании Дарница.

Певец был поражен современным модернизированным производством и убедился на собственном опыте, что фармкомпания, как и его группа, разделяют одинаковые ценности: отсутствие ограничений и свобода человека.

Популяризация этих ценностей является одной из целей всеукраинского тура музыкантов, который проводится в поддержку их альбома Вільні люди, а Дарница выступает в роли официального партнера мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Во время экскурсии Сергей Танчинец посетил несколько цехов по производству лекарственных средств. В частности, он увидел, как изготовляют инфузионные растворы. В прошлом году с конвейера компании сошло более 9 млн. единиц такой продукции.

Дарница — единственная из всех украинских фармпроизводителей пользуется полипропиленом для упаковки инфузионных растворов с 2015 года. Этот материал позволяет стерилизовать продукцию при высокой температуре, что гарантирует стерильность препаратов.

Фронтмен был поражен тем, что все линии оснащены современным оборудованием от лучших мировых производителей в соответствии с международным стандартом GMP.

Также музыкант увидел 12-ярусный автоматизированный склад Дарницы. Это помещение, созданное немецкой компанией Schäfer Nolan в 2007 году, является единственным полностью роботизированным складом среди всех фармпредприятий в Восточной Европе.

Благодаря современным технологиям здесь можно эффективно разместить всю продукцию, для которой в обычных условиях понадобилось бы в 16 раз больше площади. Всю работу на складе выполняют автоматические грузовые манипуляторы.

— Просто заоблачный уровень крутизны организации всего производства. Автоматизированный склад – это вообще что-то невероятное, это просто вау! Он просто поражает и берет гордость, что это наше, украинское! На производстве все автоматизировано так, как должно быть в будущем. Мне очень понравилось. С удовольствием сходил бы еще раз, и очень просился бы в цех, где производят любимый нами Цитрамон-Дарница, – рассказал Сергей Танчинец.

Между тем увидеть своими глазами производство Дарницы может каждый желающий – необходимо только записаться на онлайн-экскурсию. Это можно будет сделать со второй половины января. На официальном сайте компании анонсируют новый график экскурсий.

В 2021 году онлайн-экскурсии по производству Дарницы посетили более 1,5 тыс. участников через социальную сеть Facebook, более 900 – через платформу Zoom и почти 700 – через YouTube.

Фармацевтическая компания Дарница основана в 1930 году. С 1998 года – лидер в Украине по объему производства лекарств. Миссия компании – помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности.

Портфолио компании включает в себя 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция Дарницы экспортируется в 15 стран мира. Бенефициары компании – семья Загорий.

Фото: Сергей Танчинец, Дарница