Все як з майбутнього: фронтмен гурту Беz обмежень відвідав фармацевтичне виробництво Дарниці

Соліст та фронтмен українського гурту Беz обмежень Сергій Танчинець завітав на екскурсію виробничими потужностями фармацевтичної компанії Дарниця.

Співак був вражений сучасним модернізованим виробництвом та переконався на власному досвіді, що фармкомпанія, як і його гурт, поділяють однакові цінності: відсутність обмежень та свобода людини.

Популяризація цих цінностей є однією з цілей всеукраїнського туру музикантів на підтримку їхнього альбому Вільні люди, а Дарниця виступає у ролі офіційного партнера заходу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Під час екскурсії Сергій Танчинець відвідав одразу декілька цехів з виробництва лікарських засобів. Зокрема, він побачив, як виготовляють інфузійні розчини. Минулого року з конвеєра компанії зійшли понад дев’ять млн одиниць такої продукції.

Дарниця єдина з усіх українських фармвиробників користується поліпропіленом для пакування інфузійних розчинів з 2015 року. Цей матеріал дозволяє стерилізувати продукцію за високої температури, що гарантує стерильність препаратів. Фронтмен був вражений тим, що всі лінії облаштовані найсучаснішим обладнанням від найкращих світових виробників згідно з міжнародним стандартом GMP.

Також музикант побачив 12-ярусний автоматизований склад Дарниці. Це приміщення, створене німецькою компанією Schäfer Nolan у 2007 році, стало єдиним повністю роботизованим складом серед інших фармпідприємств у Східній Європі.

Завдяки сучасним технологіям тут можна ефективно розмістити всю продукцію, для якої у звичайних умовах знадобилася б у 16 разів більша площа. Всю роботу на складі виконують автоматичні вантажні маніпулятори.

— Просто захмарний рівень крутості організації всього виробництва. Автоматизований склад – це взагалі щось неймовірне, це просто вау! Він просто вражає та бере гордість, що це наше, українське! На виробництві все автоматизовано так, як має бути в майбутньому. Мені надзвичайно сподобалося. З задоволенням сходив би ще раз, і дуже просився б до цеху, де виготовляють нами улюблений Цитрамон-Дарниця, – розповів Сергій Танчинець.

Побачити на власні очі виробництво Дарниці може кожен охочий – необхідно лише записатися на онлайн-екскурсію. Це можна буде зробити з другої половини січня. На офіційному сайті компанії анонсують новий графік екскурсій.

У 2021 році онлайн-екскурсії виробництвом Дарниці відвідали понад 1,5 тис. учасників через соціальну мережу Facebook, понад 900 – через платформу Zoom та майже 700 – через YouTube.

Фармацевтична компанія Дарниця заснована у 1930 році. З 1998 року – лідер в Україні за обсягом виробництва ліків. Місія компанії – допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності.

Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція Дарниці експортується в 15 країн світу. Бенефіціари компанії – сім’я Загорій.

Фото: Сергій Танчинець, Дарниця