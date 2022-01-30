Последнее воскресенье января в календаре дат отмечено как Всемирный день помощи больным проказой. Что это за болезнь и насколько актуальна она сегодня в мире, и в частности в Украине? Мы собрали наиболее интересные факты.

По данным Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ), случаи заболевания проказой все еще регистрируются более чем в 120 странах. Известно, что каждый год в мире заражаются этой достаточно редкой тропической инфекцией свыше 200 тыс. человек.

Однако в начале 2000-х годов человечеству удалось существенно снизить уровень заболеваемости проказой до менее одного случая на 10 тыс. человек. Это позволило говорить о ликвидации болезни как угрозы жизни и здоровью человека.

Что такое проказа

Проказу иногда называют лепрой, или болезнью Хансена. По определению, это хроническое, то есть неизлечимое заболевание, которое поражает кожные покровы, слизистую верхних дыхательных путей и глаз, периферические нервы.

— Лепра излечима, но ее лечение на ранних стадиях позволяет избежать инвалидности. Люди с болезнью Хансена могут продолжать работать и вести активный образ жизни во время лечения, — отмечают эксперты ЦОЗ.

Заразиться проказой можно воздушно-капельным путем во время кашля и чихания больного. При этом из 100 человек только у трех развиваются какие-либо признаки.

Это говорит о том, что вирус проказы не является высокозаразным. Чаще он поражает людей с ослабленной иммунной системой.

Инкубационный период болезни длится от одного года до 20 лет.

Ранние признаки лепры проявляются на коже. Затем наступает более глубокое поражение организма — вплоть до слепоты и потери конечностей.

Стигматизация людей, заболевших лепрой, препятствует ее раннему выявлению. Именно задержка лечения проказы является главной опасностью. Последствия этого могут быть очень серьезными.

Для лечения болезни Хансена используют системную лекарственную терапию с привлечением специалистов в ортопедии, офтальмологии и неврологии.

В настоящее время в мире насчитывают около 7 млн больных лепрой — преимущественно среди населения стран Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки.

В Украине сегодня фиксируют единичные случаи проказы. Все больные направляются на лечение в единственное специализированное медицинское учреждение – лепрозорий, который расположен в Одесской области.

Ученые о проказе

В октябре 2021 года группа ученых обнаружила инфицированных проказой шимпанзе в двух странах Западной Африки: Гвинее-Бисау и Кот-д’Ивуаре. Их морды были очень похожи на лица людей с проказой в запущенной стадии.

Анализ образцов фекалий приматов показал наличие Mycobacterium leprae – бактерии, которая вызывает развитие лепры.

Сообщается, что до этого исследования вообще ничего не было известно о проказе у диких приматов. Случаи заболевания фиксировались только у шимпанзе, которые жили в неволе. То есть, скорее всего, они заразились от человека, считают ученые.