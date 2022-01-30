Остання неділя січня в календарі дат відзначена як Всесвітній день допомоги хворим на проказу. Що це за хвороба і наскільки актуальна вона сьогодні у світі, та зокрема в Україні? Ми зібрали найцікавіші факти.

За даними Центру громадського здоров’я України (ЦГЗ), випадки захворювання на проказу все ще реєструються більш ніж у 120 країнах. Відомо, що щороку в світі заражаються цією досить рідкісною тропічною інфекцією понад 200 тис. осіб.

Однак на початку 2000-х років людству вдалося істотно знизити рівень захворюваності на проказу – до менше одного випадку на 10 тис. осіб. Що дозволило говорити про ліквідацію хвороби як загрози життю і здоров’ю людини.

Що таке проказа

Проказу іноді називають лепрою, або хворобою Хансена. За визначенням, це хронічне, тобто невиліковне захворювання, яке вражає шкірні покриви, слизову верхніх дихальних шляхів і очей, периферичні нерви.

– Лепра виліковна, але її лікування на ранніх стадіях дозволяє уникнути інвалідності. Люди з хворобою Хансена можуть продовжувати працювати і вести активний спосіб життя під час лікування, – відзначають експерти ЦГЗ.

Заразиться проказою можна повітряно-крапельним шляхом під час кашлю і чхання хворого. При цьому зі 100 осіб тільки у трьох розвиваються будь-які ознаки.

Це говорить про те, що вірус прокази не є високозаразним. Найчастіше він вражає людей з ослабленою імунною системою.

Інкубаційний період хвороби триває від одного до 20 років.

Ранні ознаки лепри проявляються на шкірі. Потім настає більш глибоке ураження організму – аж до сліпоти і втрати кінцівок.

Стигматизація людей, хворих на лепру, перешкоджає її ранньому виявленню. Саме затримка лікування прокази є головною небезпекою. Наслідки цього можуть бути дуже серйозними.

Для лікування хвороби Хансена використовують системну лікарську терапію із залученням фахівців з ортопедії, офтальмології та неврології.

Наразі у світі налічують близько 7 млн хворих на лепру – переважно серед населення країн Південно-Східної Азії, Африки, Південної Америки.

В Україні сьогодні фіксують поодинокі випадки прокази. Всі хворі направляються на лікування в єдиний спеціалізований медичний заклад – лепрозорій, розташований в Одеській області.

Вчені про проказу

У жовтні 2021 року група вчених виявила інфікованих проказою шимпанзе в двох країнах Західної Африки: Гвінеї-Бісау і Кот-д’Івуарі. Їхні морди були дуже схожі на обличчя людей з проказою в запущеній стадії.

Аналіз зразків фекалій приматів показав наявність Mycobacterium leprae – бактерії, яка викликає розвиток лепри.

Повідомляється, що до цього дослідження взагалі нічого не було відомо про проказу у диких приматів. Випадки захворювання фіксувалися тільки у шимпанзе, які жили в неволі. Тобто, швидше за все, вони заразилися від людини, вважають вчені.