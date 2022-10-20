Сеть MYA Network опубликовала снимки, демонстрирующие, как выглядит ткань в первые девять недель беременности. Сообщается, что клиницисты и активисты Сети объединились во время Covid-пандемии, когда некоторые штаты США пытались сделать аборт необязательной медицинской помощью.

— Врачи датируют беременность с первого дня последней менструации, чтобы помочь предсказать дату родов. Но вы не беременны в течение этих первых двух недель, — отмечает врач Джоан Флейшман, член сети MYA.

Все ожидают увидеть ручки и ножки: клиницисты опубликовали снимки первых недель беременности / 3 images

По ее словам, у женщины с шестинедельной беременностью может быть очень мало времени после задержки менструации, чтобы сделать аборт в штатах с шестинедельным ограничением.

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— Женщины могут прийти на аборт в страхе на этом этапе, прочитав форумы или просмотрев изображения в интернете. Они ожидают увидеть маленький плод с руками — развитого миниатюрного ребенка, — говорит медик.

По ее словам, аборт — это медицинская помощь. Принимать такое решение сложно, но это право каждой женщины. И эти снимки, которые показывают ткани в первые недели — та информация, которая отсутствует в нашем общем понимании того, что происходит, и которой люди точно заслуживают, уверена медик.

На фото внутри текста показана беременность на четвертой, пятой и шестой неделях беременности. На главном снимке — прогрессирование беременности от пяти до девяти недель.

Фото: MYA Network