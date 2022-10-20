Мережа MYA Network опублікувала знімки, які демонструють, який вигляд має тканина в перші дев’ять тижнів вагітності. Повідомляється, що клініцисти та активісти Мережі об’єдналися під час Covid-пандемії, коли деякі штати США намагалися зробити аборт необов’язковою медичною допомогою.

– Лікарі датують вагітність з першого дня останньої менструації, щоб допомогти передбачити дату пологів. Але ви не вагітні протягом цих перших двох тижнів, – зазначає лікар Джоан Флейшман, член мережі MYA.

Всі очікують побачити ручки і ніжки: клініцисти опублікували знімки перших тижнів вагітності / 3 зображення

За її словами, жінка з шеститижневою вагітністю може мати дуже мало часу після затримки менструації, щоб зробити аборт у штатах з шеститижневим обмеженням.

– Жінки можуть прийти на аборт в страху на цьому етапі, прочитавши форуми або переглянувши зображення в інтернеті. Вони очікують побачити маленький плід з руками – розвинену мініатюрну дитину, – каже медик.

За її словами, аборт – це медична допомога. Приймати таке рішення складно, але це право кожної жінки. І ці знімки, які показують тканини в перші тижні – це та інформація, яка відсутня в нашому загальному розумінні того, що відбувається, і на яку люди точно заслуговують, впевнена медик.

Зараз дивляться

На фото всередині тексту показана вагітність на четвертому, п’ятому і шостому тижнях вагітності. На головному знімку – прогресування вагітності від п’яти до дев’яти тижнів.

Фото: MYA Network