Ежегодно 4 января в мире отмечают Международный день азбуки Брайля с целью привлечь внимание к проблемам незрячих людей, а также стереть социальные барьеры.

Как все начиналось

В 1808 году по заказу императора Наполеона военный Шарль Барбье разработал “ночную азбуку” для того, чтобы военные, не выдавали себя вспышкой света или звуком голоса, когда писали, или читали важные документы.

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Записывали информацию в полной темноте, прокалывая отверстия в картоне, и считывали их, касаясь картона пальцами.

В 1820 году Барбье представил свое изобретение учащимся школы, в которой учился слепой мальчик Луи Брайль.

Но 12-летний Луи понял, что эта азбука громоздкая и абсолютно бесперспективная, поэтому уже через три года начал разрабатывать свой шрифт, базирующийся всего на шести точках. Его буквы легко помещались под подушечкой пальца и им не нужно было водить по тексту, как в шрифте Барбье. Теперь этим шрифтом пользуются по всему миру.

Шрифт Брайля читается одной или двумя руками слева направо. Существует 63 комбинации шести точек. Поэтому каждую букву и знак препинания большинства алфавитов можно обозначить определенной комбинацией.

В нескольких языках используется сокращенная форма шрифта Брайля и некоторыми комбинациями обозначены часто употребляемые буквосочетания или целые слова.

Источник: Ровненская ОДБ

Фото: Ровненская ОДБ