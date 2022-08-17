Коллаген, выделяемый из свиной кожи, можно использовать для изготовления имплантов роговицы. Технология его производства не нуждается в специальном оборудовании, его проще достать и оно дольше сохраняется.

Почему это актуально? Около 12,7 млн ​​человек в мире имеют слепоту или проблемы со зрением из-за дистрофии или эрозии роговицы (наружную прозрачную оболочку глаза). В таких случаях может помочь только пересадка роговицы от донора-человека.

Но большинство пациентов, нуждающихся в подобных операциях, живут в странах с низким и средним уровнем дохода, в которых доступ к лечению очень ограничен. Следовательно, операция доступна одному из 70 пациентов.

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— Мы приложили значительные усилия, чтобы наше изобретение было широко доступным всем, а не только богатым. Вот почему эту технологию можно использовать во всех частях света, – говорит Мехрдад Рафат, исследователь и предприниматель, занимающийся проектированием и разработкой имплантатов.

Роговка состоит в основном из белка коллагена. Исследователи использовали молекулы коллагена, полученные из свиной кожи, чтобы создать альтернативную роговицу для человека.

Испытания новых имплантов проводились в Иране и Индии — странах, где многие люди, страдающие помутнением роговицы и плохим зрением, не могут получить имплант из-за низкого доступа к трансплантологии.

В пилотном клиническом исследовании приняли участие 20 человек со слепотой или ухудшением зрения в результате кератоконуса. Они получили имплантат из биоматериала. В результате всем 20 пациентам вернули зрение.

Ученые считают свое исследование перспективным, поскольку оно поможет обеспечить людей доступными и недорогими имплантами.

Источник: EurekAlert