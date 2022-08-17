Колаген, який виділяють зі свинячої шкіри, можна використовувати для створення рогівки ока. Технологія його виробництва не потребує спеціального обладнання, його простіше дістати і він довше зберігається.

Чому це актуально? Близько 12,7 млн людей у світі мають сліпоту чи проблеми із зором через дистрофію чи ерозію рогівки (зовнішню прозору оболонку ока). В таких випадках може допомогти тільки пересадка рогівки від донора-людини.

Але більшість пацієнтів, що потребують подібних операцій, живуть у країнах з низьким і середнім рівнем доходу, в яких доступ до лікування дуже обмежений. Отже, операція доступна одному з 70 пацієнтів.

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– Ми доклали значних зусиль, щоб наш винахід був широко доступним усім, а не тільки багатим. Ось чому цю технологію можна використовувати у всіх частинах світу, — каже Мехрдад Рафат, дослідник та підприємець, який займається проєктуванням та розробкою імплантатів.

Рогівка складається в основному з білка колагену. Дослідники використали молекули колагену, які отримали з свинячої шкіри, щоб створити альтернативну рогівку для людини.

Випробування нових імплантів проводилися в Ірані та Індії — країнах, де багато людей, які страждають на помутніння рогівки та поганий зір, не можуть отримати імплант через низький доступ до трансплантології.

У пілотному клінічному дослідженні взяли участь 20 осіб зі сліпотою або погіршенням зору внаслідок кератоконусу. Вони отримали імплантат із біоматеріалу. У результаті всім 20 пацієнтам повернули зір. Читайте також: Хвороби очей, які можна було б запобігти: чому так важливо перевіряти зір у дітей Вчені вважають своє дослідження перспективним, оскільки воно допоможе забезпечити людей доступними і недорогими імплантами.

Джерело: EurekAlert