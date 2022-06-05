За оцінками Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC), понад 600 тис. дітей і підлітків сліпі або мають порушення зору. Хоча більшості з них можна було б допомогти, просто надівши окуляри.

За даними Національного дослідження здоров’я дітей Управління ресурсів і послуг охорони здоров’я США, у 2016-2017 роках чверть дітей не проходили регулярний огляд на наявність проблем із зором.

За словами чиновників, переважна більшість цих порушень зору можна лікувати або вилікувати, якщо їх виявити на ранній стадії.

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Відзначається, що відповідно до федерального закону США, перевірка зору обов’язкова для дітей шкільного віку в 40 штатах, а в 26 штатах вона потрібна для дошкільнят.

Пандемія тільки посилила проблему, оскільки в багатьох місцях заняття перейшли в онлайн-режим, а для багатьох учнів перевірка зору в школі – єдина можливість, коли вони можуть це зробити.

Також федеральне обстеження дітей показало, що 61% дітей віком 5 років і молодше ніколи не перевіряли свій зір.

На думку медиків, дитячий садок є критичним часом для перевірки зору дитини, тому що вона вже досить доросла, щоб проходити тестування, і це час, коли проблеми із зором з більшою ймовірністю можуть бути виявлені.

Як з’ясувалося, перевірка зору – це тільки частина проблеми. Купівля окулярів є проблемою для багатьох сімей, які не мають страховки, оскільки середня вартість окулярів без страховки становить $351 за пару.

Відзначається, що в країнах, що розвиваються, міцні окуляри, зроблені з гнучкого сталевого дроту й пластикових лінз, можуть бути виготовлені за ціною близько $1 за пару, але такий варіант зазвичай недоступний в Сполучених Штатах.