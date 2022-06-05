По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), более 600 тыс. детей и подростков слепы или имеют нарушения зрения. Хотя большинству из них можно было бы помочь, просто надев очки.

По данным Национального исследования здоровья детей Управления ресурсов и услуг здравоохранения США, в 2016-2017 годах четверть детей не проходили регулярный осмотр на наличие проблем со зрением.

По словам чиновников, подавляющее большинство этих нарушений зрения можно лечить или вылечить, если их выявить на ранней стадии.

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Отмечается, что в соответствии с федеральным законом США, проверка зрения обязательна для детей школьного возраста в 40 штатах, а в 26 штатах она требуется для дошкольников.

Пандемия только усугубила проблему, поскольку во многих местах занятия перешли в онлайн-режим, а для многих учащихся проверка зрения в школе – единственная возможность, когда они могут это сделать.

Также федеральное обследование детей показало, что 61% детей в возрасте 5 лет и младше никогда не проверяли свое зрение.

По мнению медиков, детский сад является критическим временем для проверки зрения ребенка, потому что он достаточно взрослый, чтобы проходить тестирование, и это время, когда проблемы со зрением с большей вероятностью могут быть выявлены.

Как выяснилось, проверка зрения — это только часть проблемы. Покупка очков является проблемой для многих семей, не имеющих страховки, поскольку средняя стоимость очков без страховки составляет $351 за пару.

Отмечается, что в развивающихся странах прочные очки, сделанные из гибкой стальной проволоки и пластиковых линз, могут быть изготовлены по цене около $1 за пару, но такой вариант обычно недоступен в Соединенных Штатах.