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Всього шість точок: як виник шрифт Брайля

4 Січня 2023, 16:25
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
шрифт Брайля
Джерело: Depositphotos

Щороку 4 січня у світі відзначають Міжнародний день азбуки Брайля з метою привернути увагу до проблем незрячих людей, а також, щоб стерти соціальні бар’єри.

Як все починалось

У 1808 році  на замовлення імператора Наполеона військовий Шарль Барб’є розробив “нічну азбуку” для того, щоб військові, не видавали себе спалахом світла або звуком голосу, коли писали, або ж читали важливі документи.

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Записували інформацію у цілковитій темряві, проколюючи отвори в картоні, і зчитували їх, торкаючись картону пальцями.

У 1820 році Барб’є представив свій винахід учням школи, в якій навчався сліпий хлопчик Луї Брайль.

Але 12-річний Луї зрозумів, що ця азбука громіздка і абсолютно безперспективна, тому вже через три роки почав розробляти свій власний шрифт, що базується всього на шести точках. Його букви легко поміщались під подушечкою пальця і ним не потрібно було водити по тексту, як у шрифті Барб’є. Тепер цим шрифтом користуються у всьому світі.

азбука Брайля

Українська версія азбуки Брайля

Шрифт Брайля читається однією або двома руками зліва направо. Існує 63 комбінації шести крапок. Тому кожну літеру та знак пунктуації більшості алфавітів можна позначити певною такою комбінацією.

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У кількох мовах використовується скорочена форма шрифту Брайля й деякими комбінаціями позначені часто вживані буквосполучення або цілі слова.

Джерело: Рівненська ОДЛ

Фото: Рівненська ОДЛ

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