Щороку 4 січня у світі відзначають Міжнародний день азбуки Брайля з метою привернути увагу до проблем незрячих людей, а також, щоб стерти соціальні бар’єри.

Як все починалось

У 1808 році на замовлення імператора Наполеона військовий Шарль Барб’є розробив “нічну азбуку” для того, щоб військові, не видавали себе спалахом світла або звуком голосу, коли писали, або ж читали важливі документи.

Зараз дивляться

Записували інформацію у цілковитій темряві, проколюючи отвори в картоні, і зчитували їх, торкаючись картону пальцями.

У 1820 році Барб’є представив свій винахід учням школи, в якій навчався сліпий хлопчик Луї Брайль.

Але 12-річний Луї зрозумів, що ця азбука громіздка і абсолютно безперспективна, тому вже через три роки почав розробляти свій власний шрифт, що базується всього на шести точках. Його букви легко поміщались під подушечкою пальця і ним не потрібно було водити по тексту, як у шрифті Барб’є. Тепер цим шрифтом користуються у всьому світі.

Шрифт Брайля читається однією або двома руками зліва направо. Існує 63 комбінації шести крапок. Тому кожну літеру та знак пунктуації більшості алфавітів можна позначити певною такою комбінацією.

У кількох мовах використовується скорочена форма шрифту Брайля й деякими комбінаціями позначені часто вживані буквосполучення або цілі слова.

Джерело: Рівненська ОДЛ

Фото: Рівненська ОДЛ